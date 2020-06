Disneyland Paris öffnet Mitte Juli wieder für Besucher Das Disneyland Paris wird nach seiner coronabedingten Schliessung kommenden Monat wieder für Besucher öffnen. Am 15. Juli werde der Freizeitpark in Marne-la-Vallée vor den Toren der französischen Hauptstadt schrittweise wieder zugänglich sein, teilte der Betreiber am Montag mit. 22.06.2020, 16.56 Uhr

Die «Hauptstrasse» im Disneyland Paris. (zu dpa «Disneyland Paris öffnet im Juli wieder für Besucher») Foto: Bertrand Guay/AFP/dpa Keystone/AFP/Bertrand Guay

(sda/dpa)

Die im Park erlaubte Besucherzahl werde reduziert, ausserdem sei das Tragen einer Schutzmaske ab einem Alter von elf Jahren verpflichtend. Tickets müssten vor dem Besuch gekauft werden. Dafür wird demnach Anfang Juli ein neues Reservierungssystem eingeführt.

Auch die Mitarbeiter müssten Masken tragen, erklärte der Parkbetreiber. Einzelne Treffen mit Darstellern, die zum Beispiel als Mickey Mouse, Donald Duck oder Prinzessinnen aus Disney-Filmen verkleidet sind, seien zunächst nicht möglich. Auch Umarmungen oder andere enge Interaktionen mit den Schauspielern seien nicht erlaubt. Die Besucher hätten an neuen «Selfie-Spots» aber weiterhin die Möglichkeit, Fotos mit den Charakteren zu machen, so der Betreiber.

Das Disneyland im Westen von Paris ist nach eigenen Angaben eine der grössten Tourismus-Attraktionen in ganz Europa. Es verzeichnete 2018 nach Angaben des Tourismusverbands der Hauptstadtregion rund 15,1 Millionen Besucher, rund drei Millionen mehr als die Kathedrale Notre-Dame. Der Freizeitpark empfang zuletzt am 13. März Besucher, wenige Tage später trat in Frankreich eine strenge Ausgangssperre in Kraft.