Dritter Todesfall in Italien nach Coronavirus-Ausbruch

In Italien gibt es nach dem Coronavirus-Ausbruch ein drittes Todesopfer. Eine ältere, vorerkrankte Frau sei gestorben, sagte der Gesundheitsbeauftragte der Region Lombardei, Giulio Gallera, am Sonntag. Die Frau hatte in der Klinik von Crema in der Onkologie gelegen.

23.02.2020, 11.43 Uhr