Dutzende Soldaten bei Angriff auf Militärstützpunkt in Mali getötet

Bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee im westafrikanischen Mali sind 49 Soldaten getötet worden. Bei dem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Indelimane an der Grenze zum Niger seien am Freitag drei weitere Soldaten verletzt worden.

Malische Soldaten auf Patrouille in der Hauptstadt Bamako. (Bild: KEYSTONE/AP/JEROME DELAY)

(sda/afp)

Zudem gebe es materielle Schäden, teilte die malische Armee am Samstag im Online-Netzwerk Facebook mit. Rund 20 Menschen überlebten demnach.

Die Behörden hatten zunächst von 53 getöteten Soldaten und einem getöteten Zivilisten gesprochen. Die Lage in Indelimane sei mittlerweile unter Kontrolle, erklärte die Armee auf Facebook. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand.

Verstärkung geschickt

Die malische Regierung verurteilte den Vorfall als «Terrorangriff» und erklärte, in die betroffene Region sei Verstärkung geschickt worden, «um das Gebiet zu sichern und die Angreifer zu verfolgen».

Am 30. September sowie am 1. Oktober waren bei zwei islamistischen Angriffen in der Nähe der Grenze von Burkina Faso im Süden Malis nach Angaben eines Vertreters des malischen Verteidigungsministeriums 40 Soldaten getötet worden. Mehrere Quellen bezeichnen diese Zahl allerdings als zu niedrig.

Der Sahel-Staat Mali kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Islamistische Gruppen hatten 2012 die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Islamisten zurück. Dennoch gibt es immer wieder islamistische Angriffe.

Uno vor Ort

Die EU zeigte sich angesichts des jüngsten Angriffs solidarisch mit Mali und den Betroffenen. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Verwandten», sagte eine Sprecherin der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini.

Die EU stehe im Kampf gegen die Gewalt an der Seite der Regierung und des malischen Volkes. Die Stabilität Malis und der gesamten Sahelzone sei für die EU eine Priorität.

In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben dem Islamischen Staat oder Al-Kaida die Treue geschworen.

Vor allem in Mali sowie in den angrenzenden Ländern Burkina Faso und Niger kommt es immer wieder zu Angriffen und Anschlägen. In Mali sind Uno-Truppen zur Stabilisierung der Lage stationiert. Ausserdem bilden sie malische Soldaten aus.