Ein Herz und eine Krone? - Charles und Camilla 15 Jahre verheiratet Er galt lange Zeit als schrullig und eigenbrötlerisch, sie wurde früher als «Rottweiler» verspottet: Vor 15 Jahren haben Prinz Charles (71) und Camilla Parker Bowles (72) geheiratet. 08.04.2020, 14.56 Uhr

Seit 15 Jahren getraut: Prinz Charles und Camilla. Undatierte Aufnahme von Prinz Charles und Camilla auf der Weihnachtskarte 2015. Prinz Charles und Camilla vor dem jährlichen Emfang zum Commonwealth Day im Marlborough House in London. Prinz Charles und Camilla auf dem Weg zur zivilen Trauung am 9. April 2005. Endlich offiziell ein Paar: Charles und Camilla nach der zivilen Trauung am 9. April 2005 in Windsor. Prinz Charles und Camilla an Bord eines neuen Doppeldecker-Elektrobusses in London.