Einbalsamierter Mörder in Thailand nach Jahrzehnten eingeäschert

Den Namen des Serienkillers Si Quey kennt in Thailand jedes Kind. 60 Jahre lang war sein einbalsamierter Leichnam in einem Glaskasten in Bangkoks ältestem und grösstem Krankenhaus zu sehen - jetzt findet Si Quey nach einer Petition Tausender Thai seine letzte Ruhe.