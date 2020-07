Epsteins Häuser stehen für 110 Millionen Dollar zum Verkauf Das berüchtigte New Yorker Stadthaus des toten mutmasslichen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein steht zum Verkauf. 24.07.2020, 15.15 Uhr

ARCHIV - Blick auf die Residenz des toten mutmasslichen Sexualverbrechers J. Epstein. Das berüchtigte New Yorker Stadthaus steht zum Verkauf. Foto: Bebeto Matthews/AP/dpa Keystone/AP/Bebeto Matthews

(sda/dpa)

Das Anwesen in einer der nobelsten Strassen der Upper East Side in der US-Ostküstenmetropole soll einem Inserat der «Modlin Group» zufolge 88 Millionen Dollar kosten. Dafür gibt es mit 2600 Quadratmetern und sieben Stockwerken eines der grössten Familienhäuser in New York City. Eine Erwähnung Epsteins enthält die Anzeige nicht. Medienberichten zufolge steht auch das Haus Epsteins in Florida für etwa 22 Millionen Dollar zum Verkauf.

Der schwerreiche US-Geschäftsmann Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Im vergangenen Sommer wurde er in New York erneut angeklagt und nahm sich kurz darauf in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben.

Zuletzt war seine ehemalige Partnerin Ghislaine Maxwell im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Sie soll bei den Sexualverbrechen Epsteins eine massgebliche Rolle gespielt haben. Seine Häuser vor allem in New York und Florida sollen dabei die Orte seiner Taten gewesen sein.