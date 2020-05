(Ergänzung) / Transgender-Frauen in Bangladesch kämpfen gegen Diskriminierung

Transgender-Frauen und intersexuelle Menschen werden im muslimisch-geprägten Bangladesch oft diskriminiert, weil sie nicht in die klassischen Rollenbilder von Frau und Mann passen. In Corona-Zeiten versucht eine Gruppe von ihnen, das Stigma zu bekämpfen - indem sie Menschen in Not helfen.

18.05.2020, 12.25 Uhr