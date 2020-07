Erosion an Australiens Küste - Häuser drohen einzustürzen

Stürmisches Wetter und hohe Wellen nagen so stark an Australiens Ostküste, dass mehrere Wohnhäuser einzustürzen drohen. Zwei Anwesen brachen bereits zum Teil zusammen, ein weiteres weist schwere Schäden an der Bausubstanz auf.