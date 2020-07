«Es ist dumm!» - New Yorks Gouverneur droht wegen illegaler Partys Angesichts der Nachlässigkeit einiger New Yorker in der Corona-Krise und illegaler Parties hat der Gouverneur des Bundesstaates mit harschen Konsequenzen gedroht. Falls diese Tendenzen anhielten, «dann müssen wir unseren Öffnungsplan rückgängig machen und die Bars und Restaurants schliessen», sagte Andrew Cuomo am Montag. 20.07.2020, 19.50 Uhr

ARCHIV - Andrew Cuomo, Gouverneur von New York. Foto: Mark Lennihan/AP/dpa Keystone/AP/Mark Lennihan

Überall in der Millionenmetropole würden Menschen gegen die Abstandsmassnahmen und das Maskengebot verstossen, teilweise würden Hunderte an einem Ort feiern.

«Es ist dumm, was Ihr tut!», sagte Cuomo weiter. Er forderte die Polizei und die lokalen Behörden auf, die Gesetze durchzusetzen. Am Wochenenden hatten Videos von grösseren Menschenmengen die Runde gemacht. Dort hatten Personen zum Beispiel im Stadtteil Queens dicht gedrängt zusammen auf der Strasse gefeiert. «Diese Mengen müssen auseinandergetrieben werden», verlangte Cuomo von den Einsatzkräften.

New York, noch im April ein weltweites Epizentrum der Pandemie, hat die Zahl der Corona-Fälle drastisch gesenkt und gilt in den USA als beispielhaft im Kampf gegen Covid-19. Da aber 40 der insgesamt 50 Bundesstaaten einen teilweise starken Anstieg der Infektionszahlen sehen, fürchtet die Ostküsten-Grossstadt eine zweite Welle. Deshalb hat der Bundesstaat bereits eine Quarantäne für Einreisende aus einer Reihe von anderen Regionen angeordnet. Auch die Öffnung von Museen und den Schankräumen von Restaurants und Bars wurde vorsichtshalber verschoben.

Cuomo kritisierte die Trump-Regierung für die desaströse Entwicklung der Pandemie in den USA: «Dieses Land ist noch immer komplett unvorbereitet, um sich darum zu kümmern». Nichts sei in den vergangenen fünf Monaten passiert, die US-Regierung wolle die Gefahr noch immer nicht wahrhaben. «Es ist so, als wären wir an Tag eins».