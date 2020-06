EU-Behörde empfiehlt Einsatz von Remdesivir gegen Corona-Erkrankung

Der Wirkstoff Remdesivir könnte bald auch in der Europäischen Union als erstes Mittel gegen eine schwere Corona-Erkrankung auf den Markt kommen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat am Donnerstag in Amsterdam eine Zulassung unter Auflagen für das Mittel mit dem Handelsnamen Veklury empfohlen.

25.06.2020, 15.50 Uhr