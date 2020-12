Ex-Minister Salvini zu Gerichtsverfahren: «Ich bin ruhig und stolz»

Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini ist zum zweiten Mal zu einer Voranhörung wegen seiner harten Anti-Migrationspolitik vor Gericht in Catania erschienen. Die Anklagebehörde in Sizilien wirft dem Chef der rechten Lega Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor, weil er Bootsmigranten 2019 lange auf See ausharren liess. Am Samstag sagte sein damaliger Kabinettskollege, Ex-Verkehrsminister Danilo Toninelli, man habe die anderen europäischen Staaten damals zur Übernahme von Bootsmigranten bewegen wollen.

12.12.2020, 13.56 Uhr