Extinction Rebellion: Bienen-Aktivist klebt sich an Wahlkampfbus Ein als Biene verkleideter Aktivist der Umweltbewegung Extinction Rebellion hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in London an den Tour-Bus der Liberaldemokraten geklebt. 04.12.2019, 14.23 Uhr

Ein als Biene verkleideter Aktivist der Umweltbewegung Extinction Rebellion hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung in London an den Tour-Bus der Liberaldemokraten geklebt. KEYSTONE/AP PA/AARON CHOWN

(sda/dpa)

Mit mehreren solcher Aktionen am Mittwoch wollten die Umweltschützer die grossen politischen Parteien in Grossbritannien dazu bringen, den Klimaschutz zu ihrer «höchsten Priorität» zu machen, teilte die Gruppe auf Facebook mit. Mit den Bienenkostümen weisen sie vor allem auf das Artensterben hin. Extinction Rebellion fällt immer wieder mit publikumswirksamen Aktionen auf. Die Briten wählen am 12. Dezember ein neues Parlament.

Die Parteivorsitzende der Liberaldemokraten, Jo Swinson, nutzte den Zwischenfall für ein Gespräch über ihre Umweltpolitik. In ihrem Wahlprogramm fordert die Partei, dass Grossbritannien bis 2045 klimaneutral wird. Swinson dankte den Aktivisten später bei Twitter dafür, dass sie den gelben Elektrobus der Partei nach der Aktion wieder reinigten.