Fall Maddie: Polizei durchsucht Kleingarten in Hannover Im Fall der verschwundenen Maddie McCann hat die deutsche Polizei mit der Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover begonnen. 28.07.2020, 12.32 Uhr

ARCHIV - Madeleine «Maddie» McCann auf einem undatierten Kinderfoto vor ihrem Verschwinden 2007. Foto: ---/PA / AP/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur bis zum 16. Juni 2020 Keystone/PA / AP/---

(sda/dpa)

Der Einsatz in der Stadt im Land Niedersachsen stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Mordes gegen einen verdächtigen 43-jährigen Deutschen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag. Was in dem Kleingarten gesucht werde, sagte sie nicht.

Der in Kiel inhaftierte 43-Jährige steht im Verdacht, 2007 die dreijährige Britin Maddie aus einer Ferienanlage in Portugal entführt zu haben.