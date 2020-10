Fast 27 000 neue Corona-Fälle in Frankreich - Rekord

In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden 26 896 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Infektionen machte damit am Samstag im Vergleich zum Vortag noch mal einen deutlichen Sprung nach oben.