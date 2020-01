Fehlalarm schreckt Anwohner von Atomkraftwerk in Kanada auf

Ein Fehlalarm hat die Anwohner eines Atomkraftwerks in Kanada in Angst und Schrecken versetzt. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) erhielten Millionen Menschen in der Provinz Ontario eine Warnmeldung über einen «Vorfall» im Atomkraftwerk Pickering.

13.01.2020, 00.05 Uhr