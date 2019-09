In den USA ist ein Mann festgenommen worden, der in Anschlagsvorbereitungen der schiitischen Hisbollah-Miliz in New York verwickelt gewesen sein soll. Die Behörden verdächtigten den Mann, Informationen über mögliche Anschlagsziele weitergegeben zu haben.

Festnahme wegen mutmasslicher Anschlagsvorbereitungen in New York In den USA ist ein Mann festgenommen worden, der in Anschlagsvorbereitungen der schiitischen Hisbollah-Miliz in New York verwickelt gewesen sein soll. Die Behörden verdächtigten den Mann, Informationen über mögliche Anschlagsziele weitergegeben zu haben.

Anschlagsziel Times Square in New York: Der Festgenommene soll der schiitischen Hisbollah-Miliz detaillierte Informationen zu mehreren Örtlichkeiten geliefert haben. (Bild: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE)

(sda/afp)

Wie das Justizministerium am Donnerstag in Washington erklärte, handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 42-jährigen gebürtigen Libanesen. Er lebt seit dem Jahr 2000 in den USA und erhielt 2008 die US-Staatsbürgerschaft. Immer wieder soll er in diesem Zeitraum an Trainingslagern der Hisbollah im Libanon teilgenommen haben.

An die schiitische Miliz soll er nach Erkenntnissen der Ermittler unter anderem detaillierte Informationen zum Uno-Hauptquartier, dem Empire State Building und den Times Square sowie zu Flughäfen, Brücken und Tunnel in New York geliefert haben.

Die Hisbollah wird von den USA als «Terrororganisation» eingestuft. Die schiitische Miliz wurde 1982 von den iranischen Revolutionsgarden für den Kampf gegen die israelischen Besatzer im Südlibanon aufgebaut. Heute gilt die Miliz als die stärkste politische und militärische Kraft im Libanon.