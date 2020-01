Flugzeug im Iran abgeschossen? - Ukraine will Beweise dafür Nach Hinweisen auf einen Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran verlangt die Ukraine Beweise dafür. «Unser Ziel ist es, die unstrittige Wahrheit herauszufinden», sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Kiew. 10.01.2020, 04.54 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky fordert eine vollständige Aufklärung der Ursache für den Flugzeugabsturz bei Teheran. KEYSTONE/AP

(sda/dpa)

Das sei auch die internationale Gemeinschaft den Familien der Opfer schuldig. «Der Wert eines Menschenlebens ist höher als jegliche politische Motive.»

Vor allem an die Regierungen von Kanada, Grossbritannien und den USA gerichtet sagte das Staatsoberhaupt weiter: «Wir rufen alle internationalen Partner (...) dazu auf, der Ermittlungskommission Daten und Beweise zu vorzulegen, die die Katastrophe betreffen.»

Die Regierungen in Kanada und Grossbritannien haben nach eigenen Angaben Informationen, die auf den Abschuss der Maschine mit 176 Menschen an Bord durch eine iranische Rakete hinweisen. Diese Theorie wird US-Medienberichten zufolge auch in den USA verfolgt.

Der Chef der iranischen zivilen Luftfahrtbehörde (CAO), Ali Abedsadeh, schloss dies am Freitag erneut aus. «Eines ist sicher, dieses Flugzeug wurde nicht von einer Rakete getroffen», sagte er auf einer Pressekonferenz in Teheran.

Das Flugzeug war am Mittwoch auf dem Weg von Teheran nach Kiew kurz nach dem Start abgestürzt. Offiziell wird die Ursache für den Absturz weiter untersucht. Der Iran hat westliche Experten zur Untersuchung eingeladen. Die Ukraine will selbst ermitteln und verschiedene Versionen für die Katastrophe prüfen.

Kiew hatte nicht ausgeschlossen, dass die Maschine der Ukraine International Airlines von einer Rakete des russischen Typs «Tor» getroffen worden sein könnte. Der Verteidigungsexperte Franz Klinzewitsch im russischen Föderationsrat wies das zurück. Er sagte der Agentur Interfax zufolge: Es sei albern, «nach einer russischen Spur bei dem Boeing-Absturz zu suchen».