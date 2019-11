Fünf Morales-Anhänger bei Zusammenstössen in Bolivien getötet

Bei gewaltsamen Zusammenstössen im Zentrum Boliviens sind am Freitag fünf Anhänger des ins mexikanische Exil gegangenen Ex-Präsidenten Evo Morales getötet worden. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah die Leichen in einem Spital in Cochabamba.