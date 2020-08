Gebäude in Indien stürzt ein - rund 70 Menschen eingeschlossen

Nach einem Gebäudeeinsturz in Indien sind rund 70 Menschen in dem fünfstöckigen Haus eingeschlossen worden. Mindestens 22 weitere seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

24.08.2020, 21.17 Uhr