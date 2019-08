Generalstreik und Proteste stürzen Hongkong ins Chaos

Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam hat am Montag auf einer eilig einberufenen Medienkonferenz ihre Rhetorik gegen die Protestbewegung am Tag eines Streiks verschärft. (Bild: KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE)

In Hongkong wurden am Sonntag erneut zahlreiche Personen festgenommen - am Montag gab es zudem ein Verkehrschaos. (Bild: KEYSTONE/EPA/CHAN LONG HEI)