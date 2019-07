Gerettete auf Schiff «Gregoretti» dürfen in Italien an Land

Der italienische Innenminister Salvini will über hundert gerettete Migranten an Land lassen, die seit Tagen an Bord des Schiffs «Gregoretti» ausharren. Deutschland, Portugal, Luxemburg, Frankreich und Irland hätten sich bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen.

Der italienische Innenminister Salvini will über hundert gerettete Migranten an Land lassen, die seit Tagen an Bord des Schiffs «Gregoretti» ausharren. Deutschland, Portugal, Luxemburg, Frankreich und Irland hätten sich bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen.

Augusta auf Sizilien: Hier liegt das Küstenwachschiff «Gregoretti». Die geretteten Migranten und Flüchtlinge dürfen nun Land. (Bild: Google Maps)

Dies gab Matteo Salvini am Mittwoch auf Facebook bekannt. Er schrieb: «Problem gelöst.»

Auf EU-Ebene kann von einer Lösung allerdings nicht die Rede sein: In den vergangenen Monaten ist es fast zur Regel geworden, dass gerettete Migranten und Flüchtlinge erst in Italien an Land gehen dürfen, wenn sich andere Länder nach teils langwierigen Verhandlungen für ihre Aufnahme bereit erklären. Eine langfristige Lösung für die Verteilung von Bootsflüchtlingen ist nicht in Sicht.

Salvini gab die Zahl der Menschen, welche die «Gregoretti» nun verlassen können, mit 116 an. Die Küstenwache sprach von 115.