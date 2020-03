Gewalt gegen vertriebene Frauen im Nordwesten Syriens

In der Region um Idlib im Nordwesten Syriens sind die Kämpfe seit der vor einer Woche vereinbarten Waffenruhe zwar zurückgegangen. Aber besonders für Frauen und Mädchen sei die Lage unerträglich, teilte das Uno-Nothilfebüro (Ocha) am Freitag in Genf mit.

13.03.2020, 17.30 Uhr