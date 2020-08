Gouverneur von Texas: Bislang keine Hinweise auf Tote nach «Laura»

Nach Tagesanbruch sind in den vom Hurrikan «Laura» getroffenen Gebieten in den USA die Auswirkungen sichtbar geworden. «Es gibt erhebliche Schäden», sagte der texanische Gouverneur Greg Abbott am Donnerstagmorgen (Ortszeit) dem TV-Sender Fox News in Bezug auf seinen Bundesstaat.

27.08.2020, 17.10 Uhr