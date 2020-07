Hagia Sophia öffnet als Moschee - Feierlichkeiten beginnen

In Istanbul haben die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee begonnen. Zahlreiche Gläubige versammelten sich am Morgen vor dem ehemaligen Museum, in dem am Mittag das erste muslimische Freitagsgebets seit der Umwandlung beginnen sollte.

24.07.2020, 11.00 Uhr