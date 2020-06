In Japan beginnt die Sommerhitze - Warnung beim Tragen von Masken Die Japaner müssen sich wieder auf einen besonders schwülheissen Sommer gefasst machen. Bereits am Dienstag herrschten vom Westen bis zum Nordosten des Landes hochsommerliche Temperaturen. 09.06.2020, 08.07 Uhr

Die Behörden in Japan warnen wegen der Hochsommerhitze vor gesundheitlichen Problemen beim Tragen von Masken. KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko

(sda/dpa)

In der Millionen-Hauptstadt Tokio wurde erstmals in diesem Jahr die Marke von 30 Grad überschritten, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Mancherorts drohten Temperaturen von sogar mehr als 35 Grad.

Wegen der alljährlich extremen Sommerhitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit warnten die Behörden am Dienstag vor gesundheitlichen Problemen auch mit Blick auf das Tragen von Masken zum Schutz gegen das Coronavirus, was den Körper zusätzlich belaste. Die Menschen sollten daher viel Flüssigkeit zu sich nehmen, von heftigem Sport absehen und die Maske abnehmen, sofern ausreichender Abstand zu anderen gegeben sei, erklärte das Umweltministerium.

Die alljährlich extreme Sommerhitze bereitet auch den Organisatoren der wegen der Pandemie ins nächste Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio Kopfschmerzen. Die Spiele sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden - und damit in der heissesten Zeit des Jahres.