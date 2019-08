Israelische Soldaten töten drei Palästinenser an Grenze zu Gaza

Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen drei Palästinenser getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mitteilte, wurde bei dem nächtlichen Angriff im Norden des Palästinensergebiets ein weiterer Palästinenser verletzt.