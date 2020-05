Jahrzehnte nach Mord aus Hass auf Schwule: Australier festgenommen

Rund drei Jahrzehnte nach dem Mord an einem US-Amerikaner aus Hass auf Homosexuelle hat die Polizei in Australien einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag bekanntgab, handelt es sich um einen 49 Jahre alten Mann aus Sydney.

12.05.2020, 05.18 Uhr