Raumfahrt Japanische Sonde Hayabusa2 vor spektakulärem Missionsende Nach einer Weltraumreise von mehr als fünf Milliarden Kilometern steht die japanische Raumsonde «Hayabusa2» vor dem Abschluss ihrer spektakulären Mission. Sechs Jahre nach ihrem Aufbruch von Japan aus zum Asteroiden Ryugu kehrt sie am Samstagabend (MEZ) zurück. 04.12.2020, 11.30 Uhr

Am Samstag wird die Raumsonde Hayabusa2 quasi im Vorbeigang gesammelte Gesteinsproben abwerfen, um dann gleich wieder zum nächsten Einsatz weiterzufliegen. Hayabusa2 beim Sammeln von Gesteinsproben auf dem Asteroiden Ryugu. Die Arbeit ist getan, am Samstag wirft Hayabusa ihr Sammelkörbchen im Vorbeifliegen an der Erde ab, um gleich wieder zur nächsten Mission weiter zu ziehen. (JAXA)