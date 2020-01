Jean Paul Gaultiers spektakulärer Abschied vom Laufsteg Abschied eines legendären Modeschöpfers: Am Mittwochabend hat Jean Paul Gaultier in Paris seine letzte Haute Couture-Show gezeigt. Zu dem letzten Defilee wurde ein Musical aufgeführt, in dem prominente Künstler auftraten. 23.01.2020, 02.14 Uhr

Sänger Boy George tritt in der Show zum Abschied von Jean Paul Gaultier vom Laufsteg auf. Model Gigi Hadid in der Abschiedsshow von Jean Paul Gaultier in Paris. Model Winnie Harlow auf dem Laufsteg in der Abschiedsshow von Designer Jean Paul Gaultier in Paris. Designer Jean Paul Gaultier nimmt beim Abschied vom Laufsteg in Paris Applaus entgegen.