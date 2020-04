Jerusalem: Erzbischof geht Kreuzweg wegen Coronavirus ohne Pilger

Der Leiter des katholischen Patriarchats im Heiligen Land, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, ist am Karfreitag die Via Dolorosa in der Jerusalemer Altstadt ohne Pilger gegangen. Wo sonst Tausende den Leidensweg Jesu nachempfinden, lief er mit nur drei Begleitern.

10.04.2020, 12.39 Uhr