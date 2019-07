Johnson nennt Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit EU inakzeptabel Der neue britische Premier Boris Johnson hat die Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU als «inakzeptabel» verworfen. Die Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt seines Landes hätten nunmehr «die höchste Priorität».

Boris Johnson bei seinem ersten Auftritt als britischer Premier im Unterhaus in London (Bild: Keystone/EPA/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT)

(sda/afp)

Das sagte Johnson am Donnerstag vor dem Unterhaus in London. Grossbritannien werde keinen Kommissar für die neu zu besetzende EU-Kommission nominieren, kündigte Johnson zudem an.

Seinem Land prophezeite er eine glorreiche Zukunft. Seine Aufgabe sei es, die Briten aus der Europäischen Union zu führen und das Vereinigte Königreich zum grossartigsten Land der Erde zu machen, sagte Johnson. Im Jahr 2050 könne Grossbritannien die am meisten florierende Wirtschaft Europas und somit Zentrum eines neuen Netzwerks an Handelsabkommen sein.

Johnson war am Mittwoch von Königin Elizabeth II. zum neuen britischen Premierminister ernannt worden. Er trat damit die Nachfolge von Regierungschefin Theresa May an. Johnson will Grossbritannien zum 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Brexit-Abkommen.