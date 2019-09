Johnson verliert Abstimmung gegen No-Deal-Gegner Johnson verliert Abstimmung gegen No-Deal-Gegner im Parlament und kündigt Antrag auf vorgezogene Neuwahlen an.

Boris Johnson hat die Abstimmung im Parlament verloren und kündigt Antrag auf vorgezogene Neuwahlen an. (Foto: Roger Harris / UK Parliament) (Bild: KEYSTONE/EPA UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / HAND)

(sda/dpa)

Die britischen Parlamentarier haben den Weg für eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexit-Termins freigemacht. Sie stimmten am Dienstagabend für einen Antrag, der ihnen vorläufig die Kontrolle über die Tagesagenda des Unterhauses gibt.

Damit können sie am Mittwoch über einen von Premierminister Boris Johnson abgelehnten Gesetzesentwurf abstimmen. Das Gesetz würde ihn im Falle einer Verabschiedung zwingen, in Brüssel um eine dreimonatige Brexit-Verschiebung zu bitten. So wollen die Abgeordneten verhindern, dass es am 31. Oktober zu einem ungeregelten EU-Austritt kommt.