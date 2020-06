Kabul und Taliban machen Fortschritte beim Gefangenenaustausch

In Afghanistan verzeichnen Taliban und Regierung nach Wochen militärischer Anspannung wieder Fortschritte beim geplanten Gefangenenaustausch. Die Regierung liess in den vergangenen Wochen erneut Hunderte inhaftierte Taliban frei, wie ein Sprecher des Sicherheitsrats am Dienstag mitteilte.

09.06.2020, 11.33 Uhr