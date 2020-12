Deutschland Kaserne in Norddeutschland soll zentrales Impfstofflager werden Eine Kaserne im norddeutschen Quakenbrück wird in der Corona-Krise als zentrales Impfstofflager in Deutschland vorbereitet. 14.12.2020, 14.11 Uhr

Ein Schild weist auf die Artlandkaserne und das Krankenhaus am Stadtrand hin. Die Kaserne im niedersächsischen Quakenbrück wird in der Corona-Krise als zentrales Impfstofflager in Deutschland vorbereitet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Keystone/dpa/Hauke-Christian Dittrich

(sda/dpa)

Die Impfdosen sollten Planungen zufolge im dortigen Versorgungs- und Instandsetzungszentrum für Sanitätsmaterial gesichert und von dort verteilt werden, erklärten Militärkreise am Montag, nachdem «Spiegel» und «NDR» berichtet hatten.

Aus dem Verteidigungsministerium wurde dies auf Anfrage nicht bestätigt. Die seit einigen Wochen intern bekannten Planungen waren unter Verschluss gehalten worden, weil Störaktionen - beispielsweise von Impfgegnern - verhindert werden sollen.

Das Versorgungszentrum in Quakenbrück im Bundesland Niedersachsen ist eine der Marine zugeordnete Bundeswehrapotheke mit grösseren logistischen Fähigkeiten. So werden von dort laufende Bundeswehreinsätze wie in Mali mit Gerät und Medikamenten versorgt. Auch Schiffe und Boote der Marine werden mit Sanitätsmaterial beliefert.