Keine Schweizer Touristen in Brandgebieten ernsthaft in Gefahr In den Brandgebieten Australiens scheinen derzeit keine Schweizer Touristen ernsthaft bedroht zu sein. Weil es sich nicht um ein überraschendes Ereignis handelt, hatten die Reiseveranstalter genügend Zeit, falls nötig alternative Reiserouten für ihre Kunden zu suchen. 02.01.2020, 11.58 Uhr

