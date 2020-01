Königin Elizabeth II. «unterstützt» Pläne von Harry und Meghan Königin Elizabeth II. hat ihre Unterstützung für die Rückzugsankündigung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan erklärt. Die 93-jährige Monarchin «unterstützt voll und ganz» den Wunsch des Paares, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. 13.01.2020, 18.27 Uhr

Die königliche Familie «unterstützt» die Pläne von Harry und Meghan. Keystone/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

(sda/afp/dpa)

Auf dem Krisengipfel der Royals sei Harry und Meghan eine «Übergangsperiode» gewährt worden, in der sie sich zurückziehen und in Grossbritannien und Kanada leben dürften. Endgültige Entscheidungen sollten «in den kommenden Tagen» getroffen werden.

Die Queen hatte Harry, seinen Bruder Prinz William und ihren Vater Prinz Charles auf ihren Landsitz ins Schloss Sandringham in der Grafschaft Norfolk beordert, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Meghan hatte sich telefonisch aus Kanada zugeschaltet.

Die Königin bezeichnete die Krisensitzung in Sandringham als «sehr konstruktiv». Ihre Familie und sie selbst unterstützten den Wunsch von Harry und Meghan, ein «neues Leben als junge Familie zu schaffen». Es habe Übereinstimmung darin gegeben, dass es «eine Periode des Übergangs geben wird, in dem der Herzog und die Herzogin von Sussex in Kanada und Grossbritannien ihre Zeit verbringen werden».