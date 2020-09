Kritik an Top-Demokratin Pelosi: Friseurbesuch trotz Corona-Auflagen

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen eines Friseur-Besuchs in San Francisco in die Kritik geraten. Die Frontfrau der Demokraten habe dabei gegen Corona-Auflagen verstossen, hiess es am Dienstag (Ortszeit) in Medienberichten.

02.09.2020, 12.39 Uhr