«Kritische Situation»: China meldet 40 weitere Corona-Infektionen

Bei dem von einem Pekinger Grossmarkt ausgehenden Coronavirus-Ausbruch ist die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt weiter gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurden in der Stadt 27 neue Infektionen nachgewiesen.

16.06.2020, 12.32 Uhr