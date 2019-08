Kroatische Polizei sucht nach Sechsfachmord in Zagreb nach Täter

Nach einem Sechsfachmord in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sucht die Polizei unter Hochdruck nach dem Täter. Die amtliche Nachrichtenagentur Hina berichtete, in einem Haus im Süden von Zagreb seien am Donnerstagabend die Leichen von sechs Menschen entdeckt worden.