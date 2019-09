Nach der Havarie eines Frachters vor der Südostküste der USA wollen sich Rettungskräfte Zugang in das Schiffsinnere verschaffen, in dem noch vier vermisste Seeleute vermutet werden. Bei den Vermissten handelt es sich um vier südkoreanische Besatzungsmitglieder.

Küstenwache sucht Vermisste nach Schiffsunfall vor Georgia Nach der Havarie eines Frachters vor der Südostküste der USA wollen sich Rettungskräfte Zugang in das Schiffsinnere verschaffen, in dem noch vier vermisste Seeleute vermutet werden. Bei den Vermissten handelt es sich um vier südkoreanische Besatzungsmitglieder.

Der gekenterte südkoreanische Frachter «Golden Ray» vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia - im Innern werden noch vier Besatzungsmitglieder vermutet. (Bild: Keystone/AP/BUFF LEAVY)

Sie befänden sich wahrscheinlich noch im Maschinenraum des Autotransporters «Golden Ray», teilte das Aussenministerium in Seoul am Montag mit. Bilder von der Unfallstelle vor der Küste des US-Bundesstaats Georgia zeigten ein Feuer an Bord des Frachters.

Die «Golden Ray» war in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in Schieflage geraten und gekentert. Der Grund für das Kentern des Schiffes nahe dem Hafen der Stadt Brunswick war Angaben der US-Küstenwache zufolge noch unklar und wird untersucht. An Bord befanden sich demnach 24 Menschen, inklusive eines amerikanischen Lotsen. 20 Insassen seien gerettet worden.

Nach den Angaben des südkoreanischen Aussenministeriums versuchten die Rettungskräfte, die Flammen auf dem Schiff unter Kontrolle zu bringen. Mit Hilfe von zwei Schleppbooten sollte zudem die Schiffshülle stabilisiert werden, um sich dann Zugang in das Innere zu verschaffen. Eigner der 2017 gebauten «Golden Ray» ist das südkoreanische Logistikunternehmen Hyundai Glovis. Sie fuhr unter der Flagge der Marshall-Inseln.