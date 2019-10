Unter dem Druck massiver Proteste hat Libanons Regierungschef Saad Hariri seinen Rücktritt angekündigt. Er werde mit seiner gesamten Regierung beim Präsidenten den Rücktritt einreichen, sagte Hariri am Dienstag in einer Fernsehansprache.

Libanons Regierungschef Hariri kündigt seinen Rücktritt an

Unter dem Druck massiver Proteste hat Libanons Regierungschef Saad Hariri seinen Rücktritt angekündigt. Er werde mit seiner gesamten Regierung beim Präsidenten den Rücktritt einreichen, sagte Hariri am Dienstag in einer Fernsehansprache.

Libanons Regierungschef Hariri kündigt seinen Rücktritt an

Libanons Regierungschef Hariri kündigt seinen Rücktritt an Unter dem Druck massiver Proteste hat Libanons Regierungschef Saad Hariri seinen Rücktritt angekündigt. Er werde mit seiner gesamten Regierung beim Präsidenten den Rücktritt einreichen, sagte Hariri am Dienstag in einer Fernsehansprache.

Hat sich dem Druck der Strasse gebeugt und seinen Rücktritt angekündigt: Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri. (Bild: KEYSTONE/AP Dalati Nohra Lebanese Official Government Photograph)

(sda/afp)

Im Libanon gibt es seit bald zwei Wochen massive Proteste gegen die politische Führung, welche die Demonstranten für die desolate wirtschaftliche und soziale Lage im Land verantwortlich machen.

Seit dem 17. Oktober ist das öffentliche Leben im Libanon weitgehend zum Stillstand gekommen. Am Dienstag blieben Banken und Schulen am zehnten Tag in Folge geschlossen. Die Demonstranten protestieren gegen die schlechte wirtschaftliche Lage und die verbreitete Korruption.