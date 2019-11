Maledivens Ex-Präsident wegen Geldwäscherei verurteilt

Der ehemalige Präsident der Malediven ist wegen Geldwäscherei zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Abdulla Yameen müsse zudem eine Geldstrafe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zahlen, entschied der Strafgerichtshof in der Hauptstadt Malé am Donnerstag.

28.11.2019, 14.49 Uhr