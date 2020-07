Mann nimmt in der Ukraine mindestens zehn Menschen als Geiseln

In der westukrainischen Grossstadt Luzk hat ein schwer bewaffneter Mann mindestens zehn Menschen in einem Linienbus als Geiseln genommen. Die Polizei habe mit dem Mann Kontakt, sagte Innenminister Arsen Awakow am Dienstag örtlichen Medien zufolge.

21.07.2020, 17.50 Uhr