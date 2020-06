Marokkos Mohammed VI. unterzieht sich Eingriff am Herzen

Marokkos König Mohammed VI. hat sich einem Eingriff am Herzen unterzogen. Dabei sei am Sonntag in einer Klinik in der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine Herzrhythmusstörung - ein so genanntes Vorhofflattern - behandelt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MAP am Montag.

15.06.2020, 11.48 Uhr