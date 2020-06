Medien: Auch Kinos und Museen dürfen in England wieder öffnen

Kinos, Museen und Galerien dürfen Medienberichten zufolge ab 4. Juli in England wieder öffnen. Voraussetzung seien aber bestimmte Sicherheitsvorkehrungen wie etwa Besucher-Wege nur in eine Richtung in den Kultureinrichtungen, berichtete am Dienstag unter anderem die Zeitung «The Guardian».

23.06.2020, 11.44 Uhr