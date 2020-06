Mehr als 2,5 Millionen Coronavirus-Fälle in den USA gemeldet

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in den USA hat am Samstag die Marke von 2,5 Millionen überschritten. Dies geht aus den jüngsten Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore vom Samstag (Ortszeit) hervor.