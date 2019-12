Melania Trump bringt «Nationalen Weihnachtsbaum» zum Leuchten

Im Beisein von US-Präsident Donald Trump hat First Lady Melania Trump den traditionellen Weihnachtsbaum in der Nähe des Weissen Hauses zum Leuchten gebracht. Der Präsident wünschte bei der festlichen Zeremonie am Donnerstagabend frohe Weihnachten und Gottes Segen.

06.12.2019, 01.04 Uhr