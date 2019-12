Menschen im Osten Australiens fliehen vor Buschbränden

Ausser Kontrolle geratene Buschfeuer haben Bewohner im australischen Bundesstaat Queensland am Samstag in die Flucht getrieben. Die Behörden forderten die Bewohner dreier Vororte der Ostküstenmetropole Brisbane auf, sich umgehend in Sicherheit zu bringen.

07.12.2019, 10.22 Uhr