Merkel dämpft Erwartung an Sondergipfel über EU-Haushalt Tief zerstritten sind die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in den Milliardenpoker um den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre gestartet. Es gebe grosse Differenzen, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu Beginn eines EU-Sondergipfels. 20.02.2020, 14.28 Uhr

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht noch grosse Differenzen bei EU-Haushalt zwischen den EU-Staaten. Das machte sie beim Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel deutlich. Kurz vor Beginn des Sondergipfels am Donnerstag in Brüssel hat EU-Ratspräsident Charles Michel an die 27 EU-Staats- und Regierungschefs appelliert, sich beim EU-Haushaltsplan zu einigen.