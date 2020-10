Merkel warnt vor erneuten Grenzschliessungen in Europa Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einem EU-Videogipfel klar gegen die erneute Schliessung von Grenzen innerhalb der Europäischen Union ausgesprochen. 29.10.2020, 22.34 Uhr

dpatopbilder - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlässt nach ihrer Regierungserklärung zur Bewältigung der Corona-Pandemie den Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa Keystone/dpa/Michael Kappeler

(sda/dpa)

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte am Donnerstagabend nach dreistündigen Beratungen der Staats- und Regierungschefs, dass sich Merkel für eine koordinierte Bekämpfung der Corona-Pandemie in Europa eingesetzt habe: «Gerade für Deutschland als Land in der Mitte Europas ist es wichtig, dass die Grenzen offen bleiben, dass es einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf gibt und dass wir gemeinsam die Pandemie bekämpfen.»

Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatten zahlreiche EU-Länder ihre Grenzen ohne Absprachen geschlossen. Auch jetzt gibt es bereits wieder einseitige Einreisebeschränkungen. So hat die dänische Regierung vor einer Woche verfügt, dass Menschen aus Deutschland nicht mehr ohne triftigen Grund einreisen dürfen. Für den Grossteil der weiteren Staaten in Europa gilt das schon länger. Ungarn hat seine Grenzen schon wieder fast ganz für Ausländer dicht gemacht.

Merkel erläuterte bei dem Treffen auch die drastischen Massnahmen zur Kontaktbeschränkung, die in Deutschland im November gelten. Seibert erklärte, dass es die Videogipfel zur Corona-Pandemie nun regelmässig geben werde.